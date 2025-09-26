A principios de esta semana, los vecinos de la localidad de Bell Ville se llevaron una gran sorpresa al enterarse de la noticia sobre un hecho de vandalismo ocurrido en una escuela de la ciudad.

Los malhechores habían ingresado durante el fin de semana pasado, realizando pintadas en las paredes y bustos de próceres, rompiendo los televisores que se encontraban en el establecimiento, como también puertas y ventanas del lugar.

Por esa razón, la policía comenzó con una investigación para dar con los delincuentes. Una de las primeras hipótesis que circuló fue el hecho de que se trataría de menores de edad que se metieron al lugar luego de un mal resultado en el intercolegial realizado en la institución a finales de la semana pasada.

Fue así que se llevaron a cabo 3 allanamientos en diversas viviendas de la ciudad, los cuales obtuvieron resultados positivos. Los operativos se llevaron a cabo el miércoles por la tarde.

En los hogares lograron identificar a 3 varones, de 15 años, los cuales estuvieron involucrados en el hecho. Además de ello, secuestraron teléfonos, prendas de vestir, entre otros elementos vinculados a la causa.

También, la policía dio a conocer la información de que recuperaron el único televisor que los delincuentes se habían llevado, el cual apareció en la vía pública el sábado a la madrugada.

Los menores no quedaron detenidos. Aún se está llevando a cabo el proceso judicial.