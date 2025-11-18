En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Isla Verde, Fabio Tubaro, nos brindó mayores detalles acerca de lo ocurrido.

Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 15 horas, el cuerpo bomberil recibió un llamado de emergencia por un accidente ocurrido entre las calles 9 de Julio y Libertad.

Momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, una camioneta Fiat, conducida por un hombre de 48 años, colisionó con una motocicleta, en la cual circulaban un joven de 29 y una mujer de 21.

Según lo detallado por Tubaro, ellos fueron convocados en un principio por un herido de lesiones leves, y al llegar al lugar se encontraron con los dos motociclistas lesionados.

En primer lugar trasladaron al hospital local a la femenina, la cual estaba en grave estado, con múltiples heridas. Lamentablemente, falleció a los pocos minutos.

Luego llevaron al accidentado de 29 años, el cual ingresó con fracturas en una de sus extremidades. Por ello fue derivado más tarde al Hospital Abel Ayerza.

Por otro lado, el conductor de la camioneta no sufrió heridas.

En palabras del bombero, a pesar de no conocer la cinemática del accidente, la camioneta tenía un gran golpe en la parte delantera, por lo que creerían que fue el rodado mayor que embistió al otro.

Aún se intentan esclarecer los hechos.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información que la víctima fatal sería Lucila Guayanez, de 21 años y oriunda de Isla Verde. Por otro lado, el trasladado a Marcos Juárez sería Jacinto Astrada, de 29.