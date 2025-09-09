En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Justiniano Posse, Emiliano Messana, nos brindó mayores detalles acerca de lo ocurrido el fin de semana.

Durante la noche del sábado, aproximadamente a las 22 horas, el cuerpo bomberil recibió un llamado de emergencia por un principio de incendio que estaba ocurriendo en un camino paralelo al Parque Industrial de Posse.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil marca Fiat, en el cual se trasladaban dos personas mayores de edad, comenzó a prenderse fuego en el área del motor.

Los damnificados, según lo que pudo comentar Messana, al ver las llamas dirigieron el vehículo hacia una zanja a un lado del camino, para intentar apagarlas, pero no pudo ser posible ya que el nivel del agua era bajo.

Al llegar los bomberos, como el automóvil quedó con la parte delantera hacia abajo, el fuego no llegó al tanque de nafta, por lo que realizaron las tareas de extinción y enfriamiento del lugar.

Ninguna de las dos personas resultaron heridas.