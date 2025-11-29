La Provincia cierra todos los Polideportivos y Pide a los municipios que acompañen esta medida.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Desarrollo Social informa que, como medida inmediata y preventiva,dispuso el cierre total de todos los Polideportivos Provinciales.

La disposición alcanza a los construidos en años anteriores, los recientemente inaugurados y los que están en construcción cuyo avance de obra se paraliza para revisar lo ejecutado.

La decisión tiene como objetivo resguardar la integridad de las Personas que utilizan estos espacios y garantizar que ninguna estructura presente riesgos de ningún tipo.

Esta medida afecta al Polideportivo Social de Marcos Juárez ubicado en calle Lardizábal y Mansilla.