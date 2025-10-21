En horas de la mañana del lunes, diversos trascendidos llegaron al equipo de la Red Panorama sobre barrios de Marcos Juárez que se encontraban sin luz desde la noche del domingo.

Aunque las fallas habrían comenzado durante la tarde del 19, según lo expresado por los oyentes, la restricción se dio aproximadamente a las 23 horas, y afectó a algunos lugares del sector sur, Villa Argentina, centro, entre otros.

Por tal motivo, el lunes se conoció la información que, tanto las autoridades municipales como de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, o EPEC, estaban llevando a cabo una investigación para encontrar el problema. Luego, alrededor de las 12:30 horas, se llevó a cabo un corte total para solucionar las fallas, comprometiendo a Marcos Juárez y General Roca en su totalidad.

El corte de energía duró 40 minutos aproximadamente, y los trabajos se realizaron en la Estación Transformadora, la cual fue inaugurada días atrás por el gobernador Llaryora.

Luego, en la tarde y noche del lunes, varios oyentes hicieron llegar su malestar al equipo de la Panorama porque aún continuaban con problemas.

Por este caso, la Municipalidad de Marcos Juárez difundió un comunicado destacando el problema, y detallando que la energía que recibió la Fiesta del Corazón Productivo fue de un tiraje independiente, que provenía de la Cooperativa de General Roca.