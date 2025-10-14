Durante la tarde del domingo, pasadas las 17 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un principio de incendio que estaba ocurriendo en el patio de una vivienda ubicada en calle San Martín al 272.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil que se encontraba dentro del terreno comenzó a prenderse fuego.

Al llegar los bomberos, las llamas habían tomado gran parte del vehículo, por lo que realizaron las tareas de extinción y enfriamiento en el lugar. Luego, trasladaron a una mujer mayor de edad al hospital local para realizar los controles necesarios.

Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.