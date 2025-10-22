Durante la tarde del martes, pasadas las 13 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un principio de incendio que estaba ocurriendo en un predio ubicado entre las calles Sarmiento y San Pedro, ya en zona rural de la localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer un sector del lugar comenzó a prenderse fuego, tomando gran parte del mismo.

Al llegar los bomberos, las llamas habían comprometido los pastizales y rollos de alfa, y ya eran generalizadas las llamas, por lo que realizaron las tareas de extinción y enfriamiento en la zona afectada.

No hubo heridos. Aún se intentan esclarecer los hechos.