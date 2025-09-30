En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Leones, Claudio Funes, nos brindó mayores detalles acerca de lo ocurrido.

Durante la tarde del lunes, aproximadamente a las 14:20 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un siniestro vial ocurrido en la Autopista, mano Córdoba – Rosario, a la altura del acceso a Leones, en el kilómetro 463.

Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Eco Sport, en la cual viajaban 3 personas, mayores de edad y oriundos de Santa Fe, sufrió un accidente por alcance con un camión.

Como resultado, al llegar los bomberos trasladaron al conductor del automóvil, el cual pudo salir por sus propios medios y presentaba algunas lesiones leves, y a su acompañante, la cual ingresó al nosocomio con heridas de gravedad y fue derivada al Abel Ayerza de Marcos Juárez.

Por otro lado, la tercera persona que viajaba en el rodado menor, una mujer mayor de edad, se encontraba sin signos vitales al llegar el equipo de rescate.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información que la mujer trasladada al Hospital de Marcos Juárez sería Alicia Larroquette, de 69 años, oriunda de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. La accidentada se encuentra aún internada con traumatismo de tórax grave y politraumatismos.

Por otro lado, el conductor sería Luis Bella, de 68 años, también oriundo de Villa Constitución.

El camionero no sufrió heridas. Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.