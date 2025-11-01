Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría B: Cuartos de Final Partidos de Ida.
Domingo 02 de Noviembre
Primera División: 16:30 horas
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. UNIÓN DE MORRISON
CENTRAL DE BELL VILLE vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. TALLERES DE BALLESTEROS
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA
Cuarta División: 14:30 horas.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
CENTRAL DE BELL VILLE vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA