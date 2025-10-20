Se corrió la Maratón Ciudad de Marcos Juárez el domingo 19 de Octubre.
Caballeros En los 21 kilómetros:
1 EZEQUIEL CONDE CORREA
2 MAURO GALLO BRINKMAN
3 MICAEL POLIDORO BOUQUET
4 ANTONY ZANGA MORRISÓN
5 GONZALO GARCÍA SAIRA
6 LUCAS GALLUCCI ARIAS
7 BRAIAN SGRAZZUTTI MARCOS JUÁREZ
8 GIULIANO MOCCICAFREDDO LEONES
9 ALVARO RÍOS CÓRDOBA
10 NICOLÁS VIGNA MARCOS JUÁREZ
Damas en los 21 kilómetros:
1 FLORENCIA GODOY ARIAS
2 JIMENA SCORTICHINI MARCOS JUÁREZ
3 MARIBEL SOLEDAD JUÁREZ MORRISON
4 MARÍA EUGENIA URTEAGA ARIAS
5 LORENA ABALLAY RUBIÑO BELL VILLE
6 MARIANELA MARCELLONI MORRISON
7 MARÍA JOSÉ PEREYRA TÍO PUJÍO
8 MICAELA VIALE MARCOS JUÁREZ
9 ANA VALERIA CÓRDOBA CÓRDOBA
10 CLAUDIA ELISA CÓRDOBA NOETINGER
Caballeros En los 10 kilómetros:
1 MARTÍN MOLEKER RÍO CUARTO
2 MAXIMILIANO MERCADO MARCOS JUÁREZ
3 ENZO VÁZQUEZ MORRISON
4 TOMÁS PLAINI SANTA FE
5 JULIÁN ZANARDO SANTA FE
6 SEBASTIÁN ALLENDE NOETINGER
7 FRANCO ARROYO VILLA MARÍA
8 PABLO MOZZICAFREDDO MARCOS JUÁREZ
9 NICOLÁS CAPPONCELLI BELL VILLE
10 GUSTAVO QUINTEROS MARCOS JUÁREZ
Damas 10 kilómetros:
1 JIMENA MERCAU SANTA CATALINA
2 ANDREA SALINES ROSARIO
3 MELISA TIFNER CÓRDOBA
4 MAGDALENA PERALTA OLIVERO LAS VARILLAS
5 CLAUDIA MARTÍNEZ SANTA FE
6 VERÓNICA CHAVES SANTA FE
7 MARÍA AGUSTINA CELIS LEONES
8 MARÍA JOSÉ GALVÁN MARCOS JUÁREZ
9 GISEL CAROLINA SCARPONI CÓRDOBA
10 VICTORIA POSSETTO BRINKMAN
Caballeros en 5 kilómetros:
1 MARIANO KINZLY CÓRDOBA
2 DANIEL GONZÁLEZ CÓRDOBA
3 DIEGO CISNEROS MARCOS JUÁREZ
4 VALENTÍN MERAVIGLIA G. BAIGORRIA
5 MARCOS PEREYRA MARCOS JUÁREZ
6 JAVIER VÁZQUEZ LEONES
7 ARIEL CORIA SAN JOSÉ DE LA ESQUINA
8 MARTÍN HORACIO GARIS MARCOS JUÁREZ
9 FRANCISCO GALVÁN MARCOS JUÁREZ
10 HORACIO PEDRI MARCOS JUÁREZ
Damas en los 5 kilómetros:
1 ABIGAIL ARMOA MARCOS JUÁREZ
2 VICTORIA PEREYRA MARCOS JUÁREZ
3 CECILIA BOARÍN MARCOS JUÁREZ
4 SILVIA SOSA MARCOS JUÁREZ
5 ANTONIA DE LOS SANTOS MARCOS JUÁREZ
6 AYELEN CAGLIERO MARCOS JUÁREZ
7 ROCÍO MILAGROS OLIVERA MARCOS JUÁREZ
8 LINA AMAYA MARCOS JUÁREZ
9 TAMARA CORNAGLIA MARCOS JUÁREZ
10 BETINA CECILIA NOVO LEONES