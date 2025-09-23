Se corrió la Segunda Fecha de las Maratones del Sudeste en Guatimozín.
En los 10 kilómetros:
1 CRISTIAN MENEGUZZI ROSARIO
2 ELVIO ANTOMAS CANALS
3 LUCAS CALLUCCHI ARIAS
4 SEBASTIÁN BERTOLOTTI CÓRDOBA
5 FACUNDO JOFRE INRIVILLE
6 LUCIANO MARI INRIVILLE
7 NAHUEL BARREALES VENADO TUERTO
8 NAZARENO PABLO DURÁN MONTE MAÍZ
9 MARÍA EUGENIA URTEAGA ARIAS
10 SANTIAGO ROSA ARIAS
En los 5 kilómetros:
1 LEONEL MOTTURA GUATIMOZÍN
2 RAMIRO PAKOSLAWSKI ALEJO LEDESMA
3 LARA SOSA MONTE BUEY
4 SOFÍA PRIDA POZZI CANALS
5 NOELIA LEDESMA ALEJO LEDESMA
6 MARIBEL VISO MONTE BUEY
7 ANDREA CAROLINA SEGUETTI ISLA VERDE
8 YAMILA BATTISTIN MONTE BUEY
9 EVELIN POLONI MONTE BUE
10 MARJAN PRECIADO GUATIMOZÍN