Inscripciones Abiertas para Marcos Juárez Nocturna.
Se viene una nueva Fecha del Campeonato y esta vez nos espera una noche especial en Marcos Juárez.
La Marcos Juárez Nocturna será la 3 Fecha del Campeonato Maratones del Sudeste, una carrera pensada para seguir disfrutando del running en comunidad, sumando kilómetros, experiencias y puntos para el campeonato.
Sábado 11 de Abril.
Predio del Ferrocarril Marcos Juárez
Distancias.
10 km Competitivo.
5 Km Participativo.
Premiación:
Medalla Finisher para todos.
General del 1 al 5.
10 km por categorías del 1 al 3.
Inscripción:
$ 30000 con remera.
$ 25000 sin remera.
Tercer Tiempo incluido.
Una nueva noche para encontrarnos, correr y seguir haciendo grande el Campeonato en el Sudeste.
Inscripciones en Timecontrolonline.com.ar.
Con el apoyo de la Municipalidad de Marcos Juárez.