Marcos Juárez: Gemelos Narcos Detenidos por venta de cocaína y marihuana.

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron dos allanamientos, detuvieron a dos sujetos mayores de edad y secuestraron estupefacientes en la ciudad de Marcos Juárez.

El operativo tuvo lugar en dos viviendas ubicadas sobre calles Deán Funes al 600 y Quintana al 200.

Durante los registros, se incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, cinco Plantas y 30 semillas de cannabis sativa, una balanza digital, $ 315000 , una motocicleta y elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que los Hermanos investigados de 30 años(gemelos) realizaban la comercialización de estupefacientes en sus viviendas, las cuales se encontraban en cercanía del Club Atlético Municipal y de un Hogar para niños. Uno de los aprendidos contaban con antecedentes por narcotráfico.

El modus operandi de uno de los aprehendidos, según investigaciones, era pasear a su bebé en la vía Pública para la entrega de drogas, a sus clientes.

Para finalizar, La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Marcos Juárez dispuso el traslado de las evidencias y los detenidos a sede Judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

Fuente: FPA.