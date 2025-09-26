En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el legislador provincial de Córdoba, Matías Gvozdenovich, confirmó que el próximo 8 de octubre la Legislatura dará tratamiento definitivo al proyecto que declara a la ciudad de Marcos Juárez y a su fiesta como ‘Corazón Productivo del País’.

La iniciativa, impulsada por pedido de la intendenta Sara Majorel, obtuvo respaldo de distintos bloques y avanza hacia su aprobación como ley.

Según explicó Gvozdenovich, el reconocimiento permitirá que el evento, que ya tiene tradición en la localidad, adquiera carácter de fiesta provincial. Esto significará no sólo un valor simbólico para los vecinos, sino también la posibilidad de sumar apoyo del gobierno de Córdoba. De esta forma, se busca fortalecer el perfil agroindustrial del sudeste provincial.

El legislador destacó que la participación provincial garantizará aportes económicos para la organización, algo clave frente a las dificultades que enfrentan los municipios al encarar celebraciones de esta magnitud. “Ahora la fiesta va a tener una obligación creada, lo que asegura continuidad y previsibilidad”, remarcó en la entrevista.

La idea de bautizar al evento con el nombre Corazón Productivo del País nació de un vecino conocido de la región, Miguel ‘El Turco’ Aum, quien es el dueño de Tarjeta Local y Marcos Juárez.

Gvozdenovich adelantó que ‘El Turco’ será invitado a la Legislatura el día de la votación, en reconocimiento a haber impulsado esa denominación que sintetiza la identidad agrícola del departamento.

Por último, el legislador adelantó que, como la fiesta se celebrará del 17 al 19 de octubre en Marcos Juárez, el objetivo será combinar la fecha con un feriado para potenciar la participación de vecinos y visitantes.

“Es una oportunidad para mostrar al sudeste cordobés en toda su riqueza productiva”, expresó.