En diálogo con el equipo de Red Panorama, el ministro provincial de Bioagroindustria, Germán Font, encabezó este jueves la inauguración de una oficina de Defensa al Consumidor en el Centro Cívico de Marcos Juárez.

Durante la presentación, explicó que el nuevo espacio busca “acercar la gestión” y ofrecer acompañamiento a vecinos que atraviesen conflictos vinculados a compras, servicios o fraudes digitales.

Font señaló que la Dirección General de Defensa al Consumidor depende del Ministerio de Producción de Córdoba y funciona bajo la Ley Provincial 10.247. Según indicó, el organismo tiene como objetivo recibir denuncias de personas damnificadas por incumplimientos comerciales y actuar como mediador frente a empresas o firmas denunciadas. “Nosotros somos abogados representantes del consumidor que ha sido damnificado”, expresó.

El funcionario detalló además que entre los casos más frecuentes aparecen problemas con compras online, planes de ahorro, entregas incumplidas y estafas virtuales relacionadas con billeteras digitales o tarjetas. En ese sentido, remarcó que el servicio es completamente gratuito y busca resolver los conflictos mediante instancias de mediación entre las partes involucradas.

La nueva dependencia funcionará dentro del Centro Cívico y contará con asistencia personalizada para realizar denuncias a través de Ciudadano Digital Nivel 2. Font destacó que, aunque muchos trámites pueden hacerse desde el celular, el espacio físico permitirá acompañar especialmente a adultos mayores o personas con dificultades tecnológicas. “La idea es que haya alguien que escuche y ayude al vecino”, sostuvo.

Además, durante la presentación también brindó detalles a Panorama Ariel Jury, representante del área de Defensa al Consumidor, quien remarcó que la apertura de la oficina forma parte del proceso de “federalización de los servicios” impulsado por el Gobierno provincial.

Según explicó, aunque las denuncias continúan realizándose de manera digital mediante Ciudadano Digital, contar con atención presencial permitirá evacuar dudas y acompañar a quienes necesiten ayuda para completar los trámites.

Jury advirtió especialmente sobre el crecimiento de fraudes virtuales y estafas vinculadas a videollamadas falsas, donde delincuentes utilizan supuestos logos de organismos oficiales para obtener datos biométricos de los usuarios. “Los adultos mayores están siendo un blanco perfecto, pero es una problemática que nos atañe a todos”, sostuvo.

También explicó que Defensa al Consumidor trabaja junto a bancos y billeteras virtuales para exigir mayores medidas de seguridad y prevenir este tipo de delitos.