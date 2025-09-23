Monte Maíz: Sindicalistas A Juicio Por Amenazas A Funcionarias.

El fiscal de Instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, elevó a juicio a los sindicalistas Dante y Rolando Ibalo, acusados de coacción y amenazas contra dos funcionarias municipales de la ciudad de Monte Maíz. Según la investigación, las víctimas una concejala y la jueza de faltas denunciaron presiones y expresiones intimidatorias en el marco de un conflicto gremial en Monte Maíz. La Fiscalía consideró acreditada la participación de los imputados, destacó la gravedad institucional del caso, al dirigirse contra mujeres es que cumplían funciones públicas y pidió que los imputados sean sometidos a juicio oral y público. La causa ya se encuentra ante la Cámara Criminal de Bell Ville.