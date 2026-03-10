Natación de Argentino:

El 7 y 8 de Marzo se realzó en Embalse por segundo año consecutivo una nueva edición de uno de los eventos más grandes del mundo en aguas abiertas la carrera Oceaman, una franquicia internacional que se disputa en distintos puntos del Planeta.

El evento reunió a más de 1500 nadadores de diferentes partes de América, y nosotros dijimos presente una vez más representando a nuestro club.

En la distancia Half, que consiste en nadar 5 km, participaron:

LORENA ALBORNOZ, quien finalizó en la posición 14 en su categoría

ALICIA MAGGI que logró un gran 5 Puesto en su categoría.

Amabas, además de obtener excelentes resultados, mejoraron sus tiempos respecto al año pasado, demostrando su compromiso constancia y el gran nivel de entrenamiento que vienen realizando.

Felicitaciones por representar al Club con tanto esfuerzo y pasión.