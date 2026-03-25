Natación de Argentino: Gran Cierre en el Desafío Brocheriano.

Se disputó la última jornada de la Maratón acuática Natura Sport Desafío Brocheriano en la ciudad de Almafuerte en una jornada realmente exigente marcada por el fuerte viento, el oleaje constante y una distancia mayor a la estipulada que puso a prueba a cada nadador.

Nuestro Club Argentino logró un destacado desempeño, finalizando 8 en la jornada y 8 en la tabla general, entre un total de 32 equipos.

Resultados por categorías:

IVI MIYNO: 4 Puesto en 3 km.

ALICIA MAGGI: 2 Puesto en 3 km.

LORENA ALBORNOZ: Campeona de la Fecha y del Campeonato en 2 km.

MARIO ARINGOLI: 3 en la prueba y SubCampeón del Campeonato en 3 km.

LEONARDO DEALESSANDRO: 2 en la jornada y SubCampeòn del Campeonato en 3 km.

Felicitaciones a todos nuestros nadadores por representar de gran manera al club en una competencia tan dura. ¡ Orgullo total !.