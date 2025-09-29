Natación del Club Argentino:

Nuestros nadadores en acción:

Competencia Chau Frío 2025 Federados Promocionales y Nacionales 2 da Parte 26 de Septiembre.

Resultados de nuestros representantes:

7 nadadores del Club Argentino Marcos Juárez participaron en la segunda parte de la competencia Chau Frío 2025, celebrada el pasado 26 de Septiembre en pileta de 50 metros del Estadio Mario A. Kempes de la ciudad de Córdoba.

Destacadas Femeninas:

JUANA OZCARIZ(14 años):

100 libre 1.12.15 nueva marca personal

50 espalda 40.28

50 mariposa 38,83

PILAR KUNICIC: 14 años.

100 libre 1.04.04 mejor marca en Pileta de 50 metros.

100 pecho 1.15.94 mejor marca Personal en 50 metros.

JULIETA PERALTA: 14 Años.

100 Libre 1.17.57 mejor marca

50 espalda 43.47

100 pecho 1.39.55

50 mariposa 46.90

Representación Masculina.

BAUTISTA LLANES 12 años debut en el Kempes.

100 libre 1.28.87

50 espalda 49,58

100 pecho 1.53.80

Promesas en crecimiento.

ANGELA CORRADINI 12 años debut en el Kempes

100 Libre 1.25.95

50 Espalda 47,41

100 Espalda 1.59.58

ISABELLA DI BENEDETTO 11 años debut en el Kempes. Consolida marcas mínimas para el campeonato de la República a disputarse en Diciembre de este año en San Juan.

100 Libre 1.16.17 marca mínima.

100 Pecho 1.45.10 marca mínima.

50 mariposa 42.85.

SABRINA LANARI: 11 Años debut en el Kempes.

100 Libre 1.23.31

50 Espalda 45.63

50 Mariposa 46.52

200 Combinados 3.32.65

Próximos desafíos:

Los resultados confirman el trabajo técnico sostenido que venimos realizando. El 18 de Octubre en Leones tenemos la oportunidad la oportunidad de seguir demostrando lo aprendido.

Reconocimientos especiales:

A las familias que nos acompañan cada día. madrugando para entrenamientos y viajando a competencias. Su apoyo es el motor que impulsa a nuestros nadadores.

A nuestros, Profesores que día a día trabajan con dedicación, paciencia y profesionalismo en la formación técnica y humana de cada nadador.

A la Subcomisión y RRHH del Club que hace posible que estos sueños se conviertan en realidad, gestionando, organizado y apoyando cada proyecto deportivo.