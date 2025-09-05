Natación de San Martín:

¡ La Travesía a nado del Paraná !.

Este pasado fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Paraná Entre Ríos, la Travesía a nado del Paraná Desafíos de las Aguas Frías, que tuvo epicentro en el balneario Municipal y ante cerca de 100 competidores, se hizo presente nuestro representante Gustavo Lescano, que participó en la distancia 7 km con traje de neopreno.

Gustavo consiguió un gran resultado, quedando 17 en la general y 2 do en su categoría.

¡ Felicitamos al Profe Pela por su gran performance y los invitamos a sumarse a nadar en el Cele !.