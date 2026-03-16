Nataciòn de San Martìn:

Presencia Albiceleste en ¡ Córdoba Veloz !.

El pasado sàbado 14 de Marzo se llevò a cabo un nuevo torneo de nataciòn Còrdoba Veloz, en categorìas Promocional y Federado Nacional, en categorìas Promocional y Federado Nacional, en el marco del cierre de la temporada 2025/2026.

La competencia tuvo lugar en la pileta Georgina Bardach, ubicada en el Estadio Mario Alberto kempes.

La representante albiceleste fue Azul Lescano, quien obtuvo los siguientes resultados:

50 mariposa 4 Puesto.

50 mariposa 4 Puesto.

50 Libre 4 Puesto.

100 Libre 7 Puesto.

200 Libre 7 Puesto y mejor marca personal.

¡ Felicitaciones, Azul !.

A seguir por este camino de esfuerzo, compromiso y pasión por el deporte y nuestros colores.