Natación de San Martín:.
Torneo Chau Frío 2025.
El sábado 26 de Septiembre nuestros nadadores participaron en la Pileta descubierta de 50 metros, junto a Federados Promocionales y Nacionales, en el Estadio Mario A. Kempes Provincia de Córdoba.
Resultados destacados:
FELIPE DE LA MATA:
8 vo en 50 espalda
9 no en 100 pecho
9 no en 100 crol
11 vo en 50 mariposa
AZUL LESCANO:
9 na en 50 mariposa
11 va en 100 crol
12 ma en 200 metros
14 ta en 50 espalda
GUADALUPE MERLO:
8 va en 50 mariposa
9 na en 200 combinado
10 ma en 100 crol
11 va en 50 espalda
FIORELLA BUSTAMANTE:
1 ra en 50 mariposa
1 ra en 100 crol
1 ra en 200 combinado
2 da en 50 espalda
3 ra en 100 pecho
¡ Felicitaciones a todos por sus logros y la gran representación en este Torneo !.