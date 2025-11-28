Natación de San Martín:
¡ Último Torneo del Año – Federados, Promocionales y Nacionales !.
Los días 21 y 22 de Noviembre se llevó a cabo el cierre de temporada en el Estadio Mario Alberto Kempes(Córdoba).
Participaron clubes de toda la Provincia, instituciones de otras regiones del País y delegaciones de Chile y Perú, haciendo de este evento una competencia de gran nivel.
Resultados destacados Podios celestes.
FIORELLA BUSTAMANTE:
1 50 Espalda
1 100 Crol
1 200 Combinado
1 100 Espalda
1 100 Crol
1 50 Mariposa
1 50 Crol
AZUL LESCANO:
4 50 Pecho
5 100 Pecho
6 50 Mariposa
7 50 Pecho
8 50 Espalda
12 200 Combinado
14 100 Crol
GUADALUPE JAIME:
5 50 Espalda
5 100 Espalda
6 200 Combinado
6 50 Crol
8 50 Mariposa
9 100 Crol
10 100 Crol
Felicitamos a nuestras nadadoras por su desempeño, compromiso y crecimiento durante todo el año.
¡ Orgullo celeste en cada competencia !.