Natación del Club Argentino: La pileta climatizada vuelve a abrir sus puertas.

Desde el 02 de Febrero, la pileta climatizada vuelve a abrir sus puertas.

El Club Argentino informa que a partir del 2 de Febrero la pileta climatizada ya estará lista para su uso, dando inicio a las clases de natación para adultos durante el mes de Febrero.

Horarios y Sedes:

Turno Mañana.

Lunes, Miércoles y Viernes.

De 7 a 9 horas en el club.

Turno mediodía:

Todos los días.

Únicamente en el country.

Turno Noche.

Lunes, Miércoles y Viernes:

De 19:30 horas a 21:30 horas en el Club.

Martes y Jueves.

De 19 a 21 horas.

En el Country.

La pileta climatizada vuelve a ser un espacio clave para el entrenamiento, la salud y el bienestar de nuestros socios, reafirmando el compromiso con el deporte durante todo el año.

Para más información e inscripciones, acercarse a Secretaría.