Natación del Club Argentino: La pileta climatizada vuelve a abrir sus puertas.
Desde el 02 de Febrero, la pileta climatizada vuelve a abrir sus puertas.
El Club Argentino informa que a partir del 2 de Febrero la pileta climatizada ya estará lista para su uso, dando inicio a las clases de natación para adultos durante el mes de Febrero.
Horarios y Sedes:
Turno Mañana.
Lunes, Miércoles y Viernes.
De 7 a 9 horas en el club.
Turno mediodía:
Todos los días.
Únicamente en el country.
Turno Noche.
Lunes, Miércoles y Viernes:
De 19:30 horas a 21:30 horas en el Club.
Martes y Jueves.
De 19 a 21 horas.
En el Country.
La pileta climatizada vuelve a ser un espacio clave para el entrenamiento, la salud y el bienestar de nuestros socios, reafirmando el compromiso con el deporte durante todo el año.
Para más información e inscripciones, acercarse a Secretaría.