Noche de Encuentro y Camaradería entre el Gobernador Martín Llaryora junto a la Intendente Sara Majorel.

El Gobernador de Córdoba Martín Llaryora junto a la Intendente Sara Majorel compartieron una noche de encuentro y camaradería junto a las instituciones de nuestra ciudad, que día a día trabajan con compromiso y dedicación para fortalecer a la comunidad.

Destacamos el valioso aporte que realiza cada organización siendo protagonistas del crecimiento y bienestar de nuestra gente.

Su esfuerzo y dedicación son el motor que impulsa el desarrollo de nuestra ciudad.