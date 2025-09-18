Se corrió en Paraná(Entre Ríos) el Nuevo Car Show Santafesino.
En la Clase Dos victoria del piloto de Marcos Juárez de Matías Cantarini.
Clase Dos:
1 MATÍAS CANTARINI MARCOS JUÁREZ
2 NICOLÁS GONZÁLEZ
3 FRANCO MELLI
4 VALENTINO ZANE
5 FEDERICO VEGA
6 IAN REUTEMANN
7 FELIPE GRANATA
8 ALEJANDRO CIPOLAT
9 IGNACIO NIETO
10 ANTONIO GUBAIRA
17 CATALINA SERRA MARCOS JUÁREZ
No Clasifico: ROMÁN SERRA MARCOS JUÁREZ.
Clase Tres:
Maximiliano Fontana el piloto de Marcos Juárez fue segundo con el Equipo de Giacone
1 NAHUEL DELLA SANTINA
2 MAXIMILIANO FONTANA MARCOS JUÁREZ
3 MARTÍN SIMEONI
4 MARCOS BOBBIO
5 DIEGO SCHIBLI
6 KEVIN CRUCCI
7 SANTIAGO MIGLIORE
8 ANDRÉS MAUGERI
9 LEANDRO GALVANO
10 MAURICIO LUCIANO
TC 4000:
1 BRIAN PERINO
2 BRIAN YACOB
3 MARIANO MOINE
4 WÁLTER BELICH
5 NELSON FRONTALINI
6 ROBERTO MAIN
7 JUAN PABLO MAIN
8 FABIO CANCIANI
9 NICOLÁS PERINO
10 NAHUEL PIZZI
12 MARIO MASSONNAT LOS SURGENTES
Fiat 600:
1 ALEX WEPPLER
2 SANTIAGO BALLESIO
3 GASTÓN DANIELE
4 PABLO SCOTTO
5 DANTE DOTTI
6 JUAN M. PEDROTTI
7 DIEGO BOTTO
8 GERMÁN FREGONA
Clase Uno:
1 THIAGO FERRARI
2 MICHAEL DEGIORGIO
3 MARCOS PALOMBIZIO
4 JEREMÍAS AVILA
5 ALFREDO ESTERKÍN
6 MAURO IVALDI
7 HERMÁN OCHETTI
8 ENZO ZANEL
9 JOAQUÍN TROTTI
10 MARCOS BIOLATTO
25 AGUSTÍN DEZOTTI