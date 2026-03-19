Pàdel en el Club Argentino: Canchas + Profes.
En Club Argentino te ofrecemos una experiencia completa:
Canchas de Primer Nivel y Clases con Profesores especializados.
Nuestras instalaciones cuentan con:
Cèsped sintètico Profesional.
Vidrios templados.
Iluminaciòn Led.
Estructura moderna y segura.
Clases de Pàdel.
Gregorio Tobares.
Santiago Rinaldi.
Lunes a Viernes:
08:00 a 12:30 horas.
Sàbados:
08:00 a 15:00 horas.
Carlos Carli Gonzáles Escuelita de Pàdel para Menores.
Lunes a Viernes 16:30 a 18:00 horas.
Un espacio ideal para aprender, divertirse y dar los primeros paso, en el deporte.
Sumate y disfrutà del Pàdel en las mejores condiciones.
@las-guacamayas-club arg.