Club San Martín:
¡ Equipo de trabajo 2026 – Patín Artístico !.
Presentamos al equipo técnico 2026 de Patín Artístico, encabezado por la Profe Pamela Ghione, referente de la disciplina y responsable del proceso de trabajo de la actividad.
La acompañan como Profes ayudantes Florencia Ferreyra Ghione, Sofía Ferreyra Ghione y Fiorella Regina, conformando un equipo comprometido, con pasión, dedicación y una mirada puesta en el crecimiento sostenido de la disciplina.
Todas ellas ya se encuentran trabajando en conjunto, fortaleciendo el desarrollo deportivo, artístico y humano dentro del Club.
Equipo Técnico:
PAMELA GHIONE PROFE.
FLORENCIA FERREYRA GHIONE AYUDANTE.
SOFÍA FERREYRA GHIONE AYUDANTE.
FIORELlA REGINA AYUDANTE.
Desde la Institución les deseamos el mayor de los éxitos durante este año.