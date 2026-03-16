Patín del Club Argentino:

Delfina, Julieta y Emma al Nacional.

El pasado fin de semana en la ciudad de Rìo Segundo, se llevò a cabo la última etapa selectiva para la Copa Nacional Apertura de la categorìa B, que se disputarà en Abril en la Provincia de Misiones.

Representando al equipo participaron las deportistas Delfina Di Carlo, Emma Serra y Julieta Valdez.

Tras una destacada actuación, Delfi, Juli y Emma lograron la clasificaciòn al Nacional, donde representaràn a la regiòn en esta importante competencia.

Desde el equipo felicitamos a nuestras Patinadoras por el compromiso, el esfuerzo y el trabajo realizado durante toda la instancia selectiva.

¡ Ahora a seguir preparàndose para lo que viene !.