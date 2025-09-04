Patrullajes Preventivos: FPA detuvo a un sujeto y secuestro Drogas en Marcos Juárez y Brinkmann.

En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Compañia de Intervenciones especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo controles preventivos en distintas localidades y ciudades de la Provincia de Córdoba.

Durante el dispositivo, se realizaron controles vehiculares sobre ruta Provincial Nº 6, a la altura de la localidad de Cruz Alta. Asimismo, se efectuaron patrullajes en Despeñaderos, San Agustín, Monte Ralo, Marcos Juárez y Brinkmann.

En esta última localidad, se produjo el secuestro de varios envoltorios de marihuana a un sujeto mayor de edad.

Por otra parte, durante un patrullaje inteligente realizado en Barrio Villa Argentina de la ciudad de Marcos Juárez, fueron controlados cuatro sujetos mayores de edad. Como resultado, uno de ellos, de 21 años, quedó aprehendido tras encontrársele en su poder varias dosis de marihuana.

Las actuaciones se enmarcan en la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737, tanto la sustancia secuestrada como el aprehendido fueron puestos a disposición de la Fiscalía interviniente.

Fuente: FPA.