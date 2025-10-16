En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el comisario Luciano Vélez nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la tarde del miércoles, personal policial recibió un llamado de emergencia sobre un sujeto que se encontraba rondando de manera sospechosa cerca del Vertedero Municipal.

Al llegar los uniformados al lugar, el hombre notó la presencia y se dio a la fuga, metiéndose por un campo lindero. Allí la policía comenzó la persecución, utilizando un arma no letal para intentar reducirlo.

El sospechoso no sufrió lesiones y se entregó, por lo que fue detenido y llevado a la comisaría local. Allí, el personal pudo conocer la información de que tenía pedido de captura por delitos varios que había cometido.

Además, según lo comentado por Vélez, se está llevando a cabo una investigación con la que podrían confirmar si este mismo sujeto fue quien robó, días atrás, varias herramientas en el Vertedero.

Actualmente se encuentra alojado en la dependencia policial. El hombre, de aproximadamente 25 años, se encontraba en situación de calle, y lo último que se había podido conocer es que estaba viviendo en el colectivo que se prendió fuego en Barrio Villa Argentina semanas atrás.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que el aprehendido sería Santiago Nicolás Espinosa.