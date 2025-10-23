En diálogo con el equipo de la Red Panorama, la intendenta de San Marcos Sud, Claudia Godoy, volvió a expresar su preocupación por el grave estado de la Ruta Nacional 9, donde se produjo un nuevo accidente producto del hundimiento del asfalto.

Godoy explicó que el municipio realizó señalizaciones provisorias y colocó elementos reflectivos, pero la falta de intervención de Vialidad Nacional hace imposible mantener la seguridad vial en ese tramo.

Según relató, el hundimiento se agrava cada vez más y en las últimas horas un camión de gran porte terminó dañado al caer en la zona afectada. “No pasó una tragedia de milagro”, advirtió, señalando que el riesgo aumenta con el tránsito pesado que circula a diario.

La intendenta sostuvo que, pese a los reiterados reclamos, no ha recibido respuestas de la delegación de Vialidad Nacional ni de las autoridades provinciales.

Godoy también contó que incluso recurrió a medios nacionales para visibilizar la situación, pero la falta de víctimas mortales hizo que el tema no obtuviera cobertura. “Parece que tiene que haber un muerto para que publiquen algo”, lamentó. También mencionó la dificultad de coordinar acciones con organismos como Recursos Hídricos, que se encuentran “desmantelados” o sin capacidad de respuesta.

Frente a la inacción oficial, la jefa comunal evalúa presentar un recurso de amparo ante la Justicia Federal de Bell Ville. “Ya no sé qué más hacer, sólo pedirle a Dios que no ocurra una tragedia”, expresó con angustia. La medida buscaría obligar al Estado nacional a intervenir de manera urgente sobre el tramo afectado.

La intendenta agradeció el acompañamiento de los medios locales y afirmó que continuará insistiendo hasta obtener una respuesta concreta. “No debería ser el municipio quien se encargue de esto, pero no podemos mirar para otro lado”, concluyó Godoy, al tiempo que reiteró su llamado a las autoridades nacionales y provinciales para evitar una catástrofe anunciada.

Luego, en la mañana del jueves, el equipo de la Red Panorama consiguió la información, por parte de Diego Heredia, que habrían logrado conseguir la mano de obra y el material para tapar los hundimientos.

Por lo que pudo confirmar Heredia, durante el día de hoy estarán viajando los empleados y la empresa a San Marcos Sud para comenzar con las tareas de refacción, y antes del mediodía comenzarán con las obras.