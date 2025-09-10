La Municipalidad de Marcos Juárez informa que los Pasaportes emitidos en 2025 comprendidos en los rangos AAL 314708 AAL 346228, AAL 400000 – AAL 607599 y AAL 616000 – AAL 620088 – AAL 607599 y AAL 616000 – AAL 620088 deben ser revisados, aun cuando no presenten fallas visibles.

Los únicos lugares habilitados para realizar este control son:

RENAPER Estación de Tren de Alta Córdoba(Jerónimo Luis de Cabrera 250), de 8 a 20 horas.

RENAPER Aeropuerto Córdoba(Av. La Voz del Interior 8500).

RENAPER Aeropuerto Rosario( Av. Jorge Newbery).

RENAPER Estación de Tren Rosario Norte(Aristóbulo del Valle 2734).

RENAPER Terminal de Omnibus Rosario(Santa Fe 3610, entre Quintana y Cafferata).

Se aclara que los registros Civiles no están autorizados para efectuar esta verificación.

En caso de detectarse irregularidades, el documento será reemplazado de manera inmediata.