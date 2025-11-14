En diálogo con el equipo de la Red Panorama, Mauricio Sabena, de la Patrulla Rural Sur, nos comentó acerca de las novedades ocurridas.

Durante la tarde del miércoles, cuando se encontraban realizando un patrullaje por una ruta rural entre Saira y Chilibroste, los efectivos notaron a un animal que tenía un estado avanzado de deterioro físico, el cual se encontraba a un costado del camino.

Pudieron divisar que se trataba de un aguará guazú, una especie que está en peligro de extinción. Además, según lo detallado por Sabena, es muy raro que se encuentre este tipo de animales en la región, la cual tiene una gran presencia de pumas.

Rápidamente lo trasladaron a una clínica veterinaria cercana, donde pudieron estabilizar su estado de salud.

Mientras el animal se recupera en el lugar, como explicó el comisario, desde la Patrulla Rural están comenzando los trámites para poder llevar al aguará guazú a la Reserva Natural Tatú Carreta, la cual se encuentra en la localidad de Casa Grande, en cercanías de Valle Hermoso.