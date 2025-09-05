Rugby del Club Atlético Municipal:

Jugadores y Staff del Cam en el Nacional de Desarrollo M 16.

Felicitamos a nuestros jugadores Lorenzo Traversi, Pedro Ciravegna, Juan Miniotti, Thiago Hernández y Agustín Pereyra, quienes fueron seleccionados para representar a la Unión de Rugby de Rosario en el Torneo Nacional de desarrollo M 16, que se jugará del 12 al 14 de Septiembre en Junín.

También es un orgullo contar con la participación de nuestros entrenadores Pablo Peninger(entrenador de fowards) y Nicolás Carcar(Preparador Físico y ayudante de backs) en el staff técnico del seleccionado.

Este torneo es la Primera instancia en el nivel de seleccionados regionales y reúne a más de 400 jugadores de 15 uniones provinciales de todo el País.

Felicitaciones a todos por este gran logro.