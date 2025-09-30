Rugby del Club Atlético Municipal:
Con boleto a Semifinales.
A falta de 2 Fechas para terminar la etapa de clasificación, nuestra Primera ya aseguró su lugar en las semifinales de la Copa de Oro Torneo Clausura Desarrollo.
Gracias a la victoria frente a Deportivo Norte de Armstrong de visitante por 22 a 16 el equipo se mete entre los cuatro mejores.
Las semifinales se juegan el 2 de Noviembre(rival a confirmar).
Encuentro de Rugby Infantil:
Nuestros infantiles siguen sumando experiencias. Este fin de semana participaron del Encuentro de Rugby Infantil organizado por nuestros amigos de los Cuervos Rugby, disfrutando de una gran jornada.
Gracias a los chicos, entrenadores, mamas y papas.