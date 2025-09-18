Rugby del Club Atlético Municipal:

Prendan los reflectores.

Este viernes por la noche la Primera sale a la cancha para disputar una nueva fecha del Torneo Clausura Desarrollo.

Recupero Fecha 1

vs. Jockey Club Rosario

Viernes 19 de Septiembre.

Lugar: Jockey Club de Rosario.

Hora: 21:30.

Nacional M 16 Desarrollo Junín 2025.

El seleccionado M 16 de la Unión de Rugby de Rosario cerró su participación en el Campeonato Argentino de Desarrollo con un gran 4 Puesto, tras un fin de semana de mucha entrega y competencia en Junín.

Resultados:

ROSARIO 12 CUYO 7

ROSARIO 21 CÓRDOBA 14

Semifinal: MAR DEL PLATA 14 ROSARIO 6

Tercer Puesto: OESTE 24 ROSARIO 6

Del CAM tuvimos el orgullo de contar con la presencia de nuestros jugadores Pedro Ciravegna, Thiago Hernández, Juan Miniotti, Agustín Pereyra, y Lorenzo Traversi, junto al Staff Nicolás Carcar y Pablo Peninger, que representaron de la mejor manera nuestros colores.

Felicitaciones a ellos por el esfuerzo, la entrega y por dejar bien alto al club en un torneo Nacional.