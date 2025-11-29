Rugby del Club Atlético Municipal:

Participación del CAM en el Seleccionado Desarrollo.

El viernes 21 de Noviembre, jugadores de nuestro club formaron parte de dos amistosos del Seleccionado de la Unión de Rugby de Rosario Desarrollo, disputados en cancha de Old Resian frente a Montevideo Criket y Old Resian.

Los representantes del CAM fueron:

TOMÁS CASTELLARO

RENZO VALDEZ

GINO CASTRO

MARTÍN MACHADO

RODOLFO PENINGER

Además, contamos con la participación de Nicolás Carcar como Preparador Físico del equipo.

Felicitaciones a todos por esta gran experiencia.