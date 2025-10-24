La Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de las escuelas y mesas que estarán habilitadas para que los vecinos puedan votar el domingo 26.

De esta manera, se dividió entre las instituciones FASTA, Manuel Belgrano, Bernardino Rivadavia, IPET Nº 51, Mariano Moreno, República del Perú, Bartolomé Mitre, I.M.I, y el IPEM Nº 277.

Además, como lo expresó el municipio, el Registro Civil estará abierto sábado, de 11 a 13, y domingo, de 8 a 13, para retirar los DNI.

También el gobierno nacional ha difundido una página web para conocer dónde vota cada habitante este 26 de octubre, que es https://www.padron.gob.ar/