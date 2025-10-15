Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer el cronograma oficial de los horarios que tendrá la Fiesta Provincial del Corazón Productivo del País.

La misma se realizará el 17, 18 y 19 de octubre en varios sectores de la ciudad, ya que el escenario de artistas será en la cancha Rodolfo Depetris del Club San Martín. Además habrá un Paseo preparado en el sector del escenario del Lago Henry Dellarrosa, donde tendrán lugar los artesanos, emprendedores, y un patio de juegos y comida.

Por otro lado, en el salón de la Banda Municipal José Cesanelli habrá un Foro Productivo el sábado por la mañana, con expositores como Paulino Rodríguez y Eduardo Ergueta.

Al sector del paseo, el cual será de entrada gratuita, se podrá acceder durante todo el fin de semana, a partir de las 16 horas.

Para la noche del viernes y sábado, siendo esta última gratis, los artistas locales comenzarán aproximadamente a las 22 horas, y luego, cerca de la medianoche, cerrarán los invitados, como es el caso de Euge Quevedo y LBC, también el ‘Indio’ Lucio Rojas y Lisandro Márquez.

Por último, el domingo empezarán a las 19 los shows, con el broche cúlmine de Abel Pintos a las 21.