Durante la tarde del miércoles, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información que, tras un tratamiento sobre tablas, la Legislatura Provincial declaró oficialmente a la Fiesta del Corazón Productivo del País con índole provincial.

La información se difundió a través de la Ley Nº 11063, y el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara Alta.

El plan había sido presentado por los legisladores Carlos Carignano, Matías Gvozdenovich y Julieta Rinaldi, en conjunto con el bloque del Frente Cívico.

Durante el debate y la votación estuvieron presentes en la Legislatura de Córdoba la intendente Sara Majorel, el Ministro de Producción, Industria e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, el Presidente del Concejo Deliberante, Javier Barletta, como también otras autoridades municipales.

El siguiente paso, como se había dado a conocer cuando se presentó la fiesta, es que se la reconozca como nacional en los próximos años.