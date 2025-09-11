La Municipalidad de Marcos Juárez, en conjunto con el Taller Protegido CE.CA.L, dieron a conocer la información de que, a finales del mes de septiembre, se realizará la exposición fotográfica ‘Miradas que Incluyen’, la cual comenzó con su convocatoria a principio de este año.

La muestra se realizará el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, de 18:30 a 20:30 horas en la Casa de la Cultura, la cual está ubicada en San Luis al 16, lindero al ferrocarril.

Según lo expresado por el municipio, buscan «romper estereotipos, promover la inclusión laboral y generar conciencia sobre el derecho al trabajo digno» con este evento.

La entrada es libre y gratuita y se presentará una serie de fotos que han realizado los expositores en conjunto con el equipo del CE.CA.L.