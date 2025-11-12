En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el representante de la COYSPU, Darío Cano, brindó detalles sobre el proyecto de generación de energía renovable que impulsan junto al INTA, la Municipalidad de Marcos Juárez y la Cooperativa de General Roca, o CEGRO.

La iniciativa se enmarca en la ley nacional de generación distribuida y apunta a producir energía a través de paneles solares, que luego será inyectada a la red eléctrica existente.

Cano explicó que el proyecto se desarrolla desde hace más de dos años y tiene un fuerte componente ambiental. No persigue un fin económico directo, sino la incorporación de nuevas fuentes energéticas sostenibles.

“La idea es diversificar la matriz y sumar energías limpias al sistema”, destacó el representante de la COYSPU, al tiempo que subrayó que este tipo de experiencias ya funcionan con éxito en otros puntos de la provincia.

El plan contempla la instalación de un parque solar en un terreno cedido por la Municipalidad, ubicado en el sector del vertedero local. La inversión total estimada ronda entre 180 mil y 200 mil dólares, con aportes proporcionales de las instituciones participantes. El módulo inicial generará unos 100 kilovatios y, según lo previsto, podría estar finalizado en un plazo de seis meses.

La propuesta fue presentada ante el Concejo Deliberante para su evaluación y aprobación. Cano señaló que el objetivo es comenzar con la construcción del primer módulo antes de marzo del próximo año. “Tenemos todo preparado y las empresas interesadas ya cotizaron el proyecto. Una vez que se apruebe, podremos iniciar la obra rápidamente”, señaló el referente de la cooperativa.

Por último, Cano destacó el valor del trabajo conjunto entre el Estado, las cooperativas y el sector privado. “Lo más importante es que podamos unir esfuerzos en iniciativas que prioricen el ambiente y el desarrollo sostenible”, expresó.

El próximo paso será la aprobación legislativa local, que permitirá dar inicio a una propuesta que busca marcar un antes y un después en materia energética en Marcos Juárez.

Durante la presentación oficial, la intendente Sara Majorel anunció la intención de instalar el primer Parque Solar de Marcos Juárez, que estará ubicado en los predios aledaños al vertedero municipal.

El municipio también resaltó, a través de un comunicado, que la iniciativa no solo busca “generar energía limpia”, sino también sumar “nuevos actores” comprometidos con el desarrollo sustentable de la ciudad.