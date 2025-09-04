Durante las últimas horas, el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información, a través de sus oyentes, que se están realizando diversas obras en zona céntrica de la ciudad. Por tal motivo, la Panorama se llegó al lugar de los hechos.

En calle Alem, entre Chacabuco y Belgrano, el área de Obras de la Municipalidad está realizando trabajos sobre un hundimiento que se encuentra en una de los lados, lo que sería la mano izquierda para los vehículos que circulan.

Por tal motivo, este tramo se encontraba cortado al paso de transportes el miércoles por la tarde. Hoy continuará restringido el paso.

Las obras continuarán por los próximos días.