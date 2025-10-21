Municipalidad de Marcos Juárez:
Atención se retoman las castraciones.
Miércoles 22 de Octubre:
14 a 18 horas.
Vélez Sársfield y Campaña del Desierto.
Martes 28 de Octubre.
08 a 12 horas:
Av. Quintana 1011.
Municipalidad de Marcos Juárez:
Atención se retoman las castraciones.
Miércoles 22 de Octubre:
14 a 18 horas.
Vélez Sársfield y Campaña del Desierto.
Martes 28 de Octubre.
08 a 12 horas:
Av. Quintana 1011.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.