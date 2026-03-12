Se corrió el Show Car Santafesino bajo la lluvia en el Parque de la Velocidad de San Jorge.

En la Clase Tres:

1 VALENTÍN BALESTRINI

2 GASTÓN GIORDANO

3 ANDRÉS CIEF

4 FRANCO SÁNCHEZ

5 MAXIMILIANO FONTANA MARCOS JUÁREZ

En la Clase Dos:

1 FRANCO MELLI

2 MATEO COSTAS

3 THIAGO FERRARI

4 LUCAS CANTELI

5 MATEO CARRERA

17 CRISTIÁN DEZOTTI MARCOS JUÁREZ

Abandonó: ROMÁN SERRA MARCOS JUÁREZ

Clase Uno:

1 NICOLÁS BENITO

2 MATÍAS SCAGLIA

3 HERMAN OCHETTI

4 MARCOS PALOMBIZIO

5 ESTEBAN FLORES

15 JOAQUÍN VOLPI MARCOS JUÁREZ

23 AGUSTÍN DEZOTTI MARCOS JUÁREZ

TC 4000:

1 FABIO CANCIANI

2 MAURICIO CHIAVERANO

3 BRIAN YACOB

4 ROBERTO CARLOS MAIN

5 AGUSTÍN ARINCI

13 MARIO MASONAT LOS SURGENTES

Fiat 600:

1 ALEJANDRO SAUCEDO

2 ALEX WEPPLER

3 DIEGO BERNINI

4 PABLO GIECO

5 PABLO TEDESCHI

La próxima fecha será el 19 de Abril en Paraná.