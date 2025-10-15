Taekwondo de San Martín:
Torneo Rankeable de Taekwondo:
Torneo Provincial Rankeable en Santa Fe.
Durante los días sábado 11 y domingo 12 de Octubre, nuestros atletas representaron al Club San Martín con gran compromiso y excelentes resultados.
FELIPE VALES – 55 kilos: Medalla de Plata
RENZO GONZÁLEZ: – 55 Kilos Medalla de Plata
BENJAMÍN MACHADO: – 40 Kilos Medalla de Plata
BENJAMÍN ARAYA – 59 Kilos Medalla de Oro
Coach: Wálter Busano.
Felicitamos a todos por su esfuerzo y por dejar en lo más alto los colores de nuestro club.