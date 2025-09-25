Taekwondo de San Martín:

¡ Torneo Provincial Rankeable y Campus de Entrenamiento !.

Se realizó el día 21 de Septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes el último torneo rankeable para el torneo nacional Clausura.

El campus estuvo a cargo del entrenador de Selección Nacional Jorge Alvarez y el atleta olímpico Lucas Guzmán.

En representación del Club San Martín:

FELIPE VALES: Medalla de Oro, clasificado.

RENZO GONZÁLEZ: Medalla de Oro, clasificado.

JOAQUÍN BASSO ORO: Clasificado.

BENJAMÍN MACHADO: Medalla de Plata.

Coach: WÁLTER BUSANO.

¡ Felicitaciones atletas, a seguir así !.