Taekwondo de San Martín:
¡ Torneo Provincial Rankeable y Campus de Entrenamiento !.
Se realizó el día 21 de Septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes el último torneo rankeable para el torneo nacional Clausura.
El campus estuvo a cargo del entrenador de Selección Nacional Jorge Alvarez y el atleta olímpico Lucas Guzmán.
En representación del Club San Martín:
FELIPE VALES: Medalla de Oro, clasificado.
RENZO GONZÁLEZ: Medalla de Oro, clasificado.
JOAQUÍN BASSO ORO: Clasificado.
BENJAMÍN MACHADO: Medalla de Plata.
Coach: WÁLTER BUSANO.
¡ Felicitaciones atletas, a seguir así !.