Taekwondo de San Martín:
¡ Última Competencia del Año !.
Encuentro de Taekwondo.
¡ Última competencia del año en nuestro club !.
En el día de ayer sábado, se realizó en el Salón 2 del Club San Martín el último encuentro de competencias de Taekwondo del año.
En el participaron delegaciones de:
CLUB RIVER INRIVILLE
CLUB MATIENZO DE MONTE BUEY
GYM CALLE MENDOZA MARCOS JUÁREZ
CLUB DE LOS ABUELOS LEONES
OXY GYM VILLA GENERAL BELGRANO
CLUB SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Quienes representaron a nuestro club son:
RENZO GONZÁLEZ
BENJAMÍN TAPIA
BAUTISTA NIERI
ENZO SANSIRENA
BRIAN MANCILLA
ISAÍAS RODRÍGUEZ
BENICIO ECHEVARRÍA
FRANCIS BULLMANN
INTI JUNCOS
CAMILO ZUBILLAGA
Profes:
LUCRECIA BUSANO
WÁLTER BUSANO
¡ Rumbo a los Binacionales !.
¡ Exitos en Chile Felipe Vales !.
¡ Embajador del deporte y representante de nuestros colores !.
Felipe Vales ha logrado, gracias a su esfuerzo y resultados deportivos, el derecho de integrar la delegación cordobesa que representará a nuestra Provincia en los Juegos Binacionales, a desarrollarse en Chile a partir del 9 de Noviembre en la disciplina Taekwondo.
¡ Felicitaciones Feli !. Deportista, ejemplo y orgullo del Cele.