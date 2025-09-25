Tenis Callejero:

Con gran entusiasmo, se llevó adelante la 9 edición consecutiva de esta propuesta que reune a instituciones educativas de nuestra ciudad.

El coordinador de la iniciativa por parte de la Escuela San Martín Prof Hernán Lingua, destacó la predisposición de las instituciones y el entusiasmo de los chicos,

Por su parte , el Director de Deportes, Horacio Pochettino, subrayó la satisfacción de acompañar la continuidad de un Proyecto que ya es tradición.

Escuelas Participantes:

Manuel Belgrano, Rivadavia, Emilio Andrés, Patricias Argentinas, Mariano Moreno, San Martín, 20 de Junio, Gabriela Mistral, IEEL y Zambruno.

Un trabajo colectivo que refuerza el compromiso con la educación, el deporte y la integración en nuestra comunidad.